Sultanbeyli'de virajı alamayıp devrilen mikserinin sürücüsü yaralandı

Sultanbeyli'de virajı alamayarak devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Sultanbeyli'de virajı alamayıp devrilen mikserinin sürücüsü yaralandı

Orhangazi Mahallesi Molla Gürani Sokak'taki virajdan Esra Sokak yönüne ilerlemek isteyen Emre Ç. idaresindeki 34 VYD 65 plakalı beton mikseri dönüş sırasında virajı alamayarak, devrildi.

Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emre Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emre Ç'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Beton mikserinin kaldırılması ve yola saçılan harcın temizlenmesi için çalışma başlatıldı.(AA)

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