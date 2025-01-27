Sultangazi Belediyesi’nden sıcak çorba ikramı

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Girişi önünde her akşam sıcak çorba ikramı gerçekleştiriyor.

Belediye; hastane personeli, hasta yakınları, hastane çevresinde bulunan emniyet güçleri ve etraftaki vatandaşlara saat 20.00-24.00 arasında gerçekleştirilen çorba ikramı ile kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

'SICAK ÇORBALAR YÜZLERCE KİŞİYE ULAŞIYOR'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sıcak çorbalarımız her gün yüzlerce kişiye ulaşıyor. Hastane önündeki ikram çeşmelerimiz hasta yakınlarına ve sağlık çalışanlarına büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor. Merkez Cami önündeki ikram çeşmemizden ise her sabah sıcacık çorba akıyor. Çorba ikramımız komşularımızdan da büyük ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.