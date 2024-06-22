Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı. 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında

Kaynak: DHA
Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı. 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında

Sultangazi'de dün akşam saatlerinde bir bebeği cami önüne bırakıp giden iki kişi ve 17 yaşındaki baba polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, bir cami önünde bebek bulundu.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bebek olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Gerçekleştirilen çalışmalarda, bebeği cami önünde bulduklarını öne süren İ.Ö. (18) ve M.Z.Ö.'nün (17) bebeği bırakmak için olay yerine geldikleri, sonrasında bırakmaktan vazgeçerek yalan beyanda bulundukları tespit edildi.

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Bebeğin babası R.Ö.'nün (17) amcasının oğlu İ.Ö.'yü telefonla arayarak bebeği teslim ettiği ortaya çıktı. Bebeğin annesi G.D. (17), tedavi amacıyla hastaneye kaldırılırken İ.Ö., M.Z.Ö. ve bebeğin babası R.Ö. gözaltına alındı. İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edildi.

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