Sultangazi’de elektrik hattı patladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sultangazi’de elektrik hattı patladı

İstanbul Sultangazi’de alt yapı çalışmaları sırasında bir iş makinesinin kepçesi yer altında bulunan ana elektrik hattını kopardı. Elektrik tellerin kopmasıyla yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği alanda çevrede bulunan kişiler korku dolu anlar yaşadı.

Olay, Cebeci Mahallesi 1.Cebeci Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Caddede İSKİ ekiplerince iş makinesiyle yapılan kazı çalışması sırasında yeraltı elektrik kablosu koptu. Zarar gören elektrik kabloları yanmaya başladı.

Elektrik hattında peş peşe patlamalar yaşandı. Bu sırada yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine enerji dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin kopan kalolarla ilgili yürüttüğü onarım çalışmaları sürüyor.

Sultangazi’de elektrik hattı patladı

Sultangazi’de elektrik hattı patladı

Sultangazi’de elektrik hattı patladı

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