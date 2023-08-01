Sultangazi'de elektrik kabloları bomba gibi patladı

İstanbul Sultangazi'de korku dolu anlar yaşandı. Bir anda yanmaya başlayan elektrik kabloları bomba gibi patladı. Bölge esnafı, kabloların daha önce de yandığını iddia etti.

KAYNAK: İHA
Sultangazi'de elektrik kabloları bomba gibi patladı

İstanbul Sultangazi’de elektrik kablolarının alev alması nedeniyle patlama yaşandı. Olay, Cebeci Mahallesi’ndeki Dökümcüler Sitesi’nde meydana geldi. Öğle saatlerinde elektrik kabloları sebebi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve elektrik ekipleri geldi. Kablolarda patlama meydana gelirken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangın tüpleriyle müdahaleye başladı. Ancak bir türlü sönmeyen kablolar patlayarak yanmaya devam etti.

Patlamaların devam etmesi nedeniyle bölgeye elektrik ekipleri çağrıldı. Ekiplerin enerji hatlarını kesmesinin ardından yangın söndürüldü. Yanan kabloların değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Sanayi esnafı Yahya Muslu, yaşanan patlamayla ilgili "Bu ilk defa olan bir şey değil geçen günlerde yine patladı. Komşumuz az kalsın burada elektriğe kapılacaktı ve arabası yandı. Komşumuzun gelen ekipler tamir ediyor daha sonra tekrar patlıyor. Buna bir çözüm bulunmasını esnaf olarak rica ediyoruz" dedi.

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