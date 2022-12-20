20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hırsızlar 'sahte işçi' kılığına girdi

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Sultançiftliği Mahallesi'nde, yaklaşık iki hafta önce öğle saatlerinde işçi kıyafetleri giyen 4 kişi, duba koydukları sokakta rögar kapağını açarak merdiven yardımı ile içeriye girdi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:17
Takip Et

Sultangazide internet kablosu çalan ‘sahte işçiler’ yakalandı

Hırsızlar 'sahte işçi' kılığına girdi
+
Aa
-

Bakım çalışması varmış gibi yapan şüpheliler, yerin altından geçen internet kablolarını çalıp sokağı terk etti. 4 sokak internetsiz kalınca mahalle sakinleri, yetkililerden durumun çözülmesini istedi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri olayın ardından çalışma başlattı. Rögarın içinden çıkan kabloları kesenin Seçkin E. olduğu tespit edildi. Yakalanan Seçkin E., Sıddık B.'nin adını verdi.

AÇIKTAN HIRSIZLIK SUÇU

Olayı gerçekleştirmek için Hüseyin C.'ye ait 34 DU 5319 plakalı aracı kullandıklarını söyleyen Seçkin E.'nin beyanından yola çıkan polis, Azerbaycan uyruklu Zaur S. olduğunu tespit ettiği diğer hırsızı da yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 4 şüpheli hakkında, "açıktan hırsızlık" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
2
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
3
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
4
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
5
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
6
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
7
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿FETÖ'nün "Askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası sanıklarının yargılanmasına başlandı
﻿FETÖ'nün
﻿FETÖ'nün "Askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası sanıklarının yargılanmasına başlandı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.