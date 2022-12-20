Hırsızlar 'sahte işçi' kılığına girdi

Bakım çalışması varmış gibi yapan şüpheliler, yerin altından geçen internet kablolarını çalıp sokağı terk etti. 4 sokak internetsiz kalınca mahalle sakinleri, yetkililerden durumun çözülmesini istedi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri olayın ardından çalışma başlattı. Rögarın içinden çıkan kabloları kesenin Seçkin E. olduğu tespit edildi. Yakalanan Seçkin E., Sıddık B.'nin adını verdi.

AÇIKTAN HIRSIZLIK SUÇU

Olayı gerçekleştirmek için Hüseyin C.'ye ait 34 DU 5319 plakalı aracı kullandıklarını söyleyen Seçkin E.'nin beyanından yola çıkan polis, Azerbaycan uyruklu Zaur S. olduğunu tespit ettiği diğer hırsızı da yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 4 şüpheli hakkında, "açıktan hırsızlık" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)