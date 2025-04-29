Sultangazi'de kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: DHA
Sultangazi'de kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Esenler'de Sultangazi'de kaybolan İshak Öztürk'ü arama çalışmaları, devam ediyor.

Esenler'de yaşayan ve dün öğle saatlerinde Sultangazi'de kaybolan İshak Öztürk'ü arama çalışmaları, Mimar Sinan Kent Ormanı'nda devam ediyor.

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Esenler'de yaşayan Demans hastası İshak Öztürk'ten dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu ihbar etti. Kayıp olarak aranan İshak Öztürk'ün yanındaki cep telefonundan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alındığı belirlendi.

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Bunun üzerine AFAD tarafından Mimar Sinan Kent Ormanı'nda çalışma başlatıldı. AFAD'ın koordinasyonu ile yapılan arama çalışmalarına Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi ile birlikte çok sayıda arama kurtarma ekibi katıldı.

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Orman içerisinde İshan Öztürk'ü bulmak için dün başlayan arama çalışmaları, göl kenarı ve çevresinde devam ediyor. Çalışmalarda 28'inci saate girilirken, ekipler İshak Öztürk'ü bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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