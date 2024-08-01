Sultangazi’de kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sultangazi’de kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar

Gece yarısı Sultangazi'de bir kuaför salonu, henüz kimliği tespit edilemeyen saldırganlarca hedef alındı. Saldırıda, silah sesleri ve patlama etkisiyle çevredeki araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayda, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana gelen bu olay, saat 00.30 civarında gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırganlar önce ateş açtı, ardından patlayıcı madde fırlatarak olay yerinden uzaklaştı. Çevre sakinleri hemen polise haber verdi ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, saldırının gerçekleştiği bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Polis, kapalı kepenkler ardında kalan kuaför salonunda ve sokakta detaylı incelemelerde bulundu. Park halindeki araçlar, patlamanın şiddetiyle zarar gördü. İki gün önce de aynı kuaför salonuna silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi alındı. Polis, silah ve patlayıcı madde kullanarak saldırı düzenleyen fail veya faillerin peşinde.

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