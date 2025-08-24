Sultangazi’de soğukkanlı hırsız! Sakin adımlarla çıktı

Kaynak: İHA

İstanbul Sultangazi’de bulunan bir mağazada yaşanan hırsızlık olayı, görenleri şaşkına çevirdi. Müşteri gibi mağazaya giren kimliği belirsiz bir kadın, önce ürünleri inceledi. Ardından bir ayakkabı satın alarak kasada ödeme yaptı ve mağaza içinde dolaşmaya devam etti. Gözüne kestirdiği bir çantayı ayakkabı poşetine gizledi.

Sultangazi'de bir mağazaya müşteri kılığında giren kadın, gözüne kestirdiği çantayı ayakkabı poşetine saklayarak çaldı. Kadının soğukkanlılığı "Pes" dedirtirken, hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, mağazaya müşteri gibi giren kimliği belirsiz bir kadın, bir süre ürünleri inceledi. İlk olarak bir ayakkabı satın alarak güven kazanan kadın, kasada ödeme yaptıktan sonra mağaza içinde dolaşmaya devam etti ve gözüne bir çanta kestirdi. Şüpheli, çalışanların diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek, soğukkanlı bir şekilde çantayı poşetin içine gizleyerek mağazadan ayrıldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının mağazada dolaştığı, çalışanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak çantayı poşete koyduğu ve sakin adımlarla mağazadan çıktığı görülüyor.

aw523585-03.jpg

"Davranışları müşteri profilinde olduğu için herhangi bir şüphe duymadık"

Yaşanan olayı anlatan mağaza sahibi Ramazan Atabey, "Mağazamızda talihsiz bir hırsızlık olayı yaşadık. Müşteri gibi davranan bir hanımefendi, önce babet reyonuna göz atıp bir ürün satın aldı ve ödemesini kasada yaptı. Biz diğer müşterilerimizle ilgilenirken kendisi mağaza içinde dolaşmaya devam etti; çanta ve sandalet bölümlerine baktı. Davranışları müşteri profilinde olduğu için herhangi bir şüphe duymadık. Bir süre sonra çantalardan birinin eksik olduğunu fark edince kamera kayıtlarına baktık. Kayıtlarda, hanımefendinin aldığı ayakkabı poşetinin yanına bir çanta koyduğunu, etrafı kontrol ettikten sonra da biz fark etmeden çantayla birlikte mağazadan ayrıldığını gördük. Çalınan çanta 450 TL değerinde. Ancak bizi üzen asıl şey, çantanın maddi değerinden çok, yapılan bu saygısız ve yüz kızartıcı harekettir. Güvenimizin bu şekilde kötüye kullanılması gerçekten hoş bir durum değil" diye konuştu.

aw523585-01.jpg

aw523585-02.jpg

