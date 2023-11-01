Sultangazi'deki kazada araç 30 metreden aşağıya uçtu

Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 yaşındaki sürücü yaklaşık 30 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Aracın motoru yerinden fırlarken, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Sultangazi'deki kazada araç 30 metreden aşağıya uçtu

Olay saat 14.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ailesine ait 34 BON 106 plakalı otomobille gezmeye çıkan 19 yaşındaki Emre Can Yucak, Habibler istikametine doğru ilerlediği esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı.

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Kazanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden fırlarken, araç ise yağmur kanalına devrilerek durdu.

Aracın Kuzey Marmara Otoyoluna düşmemesi ise daha büyük bir kazayı önledi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise araç içinde sıkışan yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi devam eden sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

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