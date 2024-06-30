Sultanhisar yangın çıktı

Yangın, Sultanhisar ilçesi Eski Hisar ile Salavatlı mahalleri arasındaki bölgede çıktı.

Alınan bilgiler kapsamında, henüz bilinmeyen bir nedenle zirai alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, hızla alevlere müdahale etti. Yangını duyan mahalle sakinleri de traktörlerine bağladıkları tankerler ve iş makineleri ile yangını söndürme çalışmalarına destek oldu.

Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yapılan ilk incelemelere göre yangının söndürülmemiş sigara izmaritinden çıktığı düşünülüyor.