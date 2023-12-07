Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde haftanın programı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 12'nci hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 11'inci hafta karşılaşmaları oynanacak.

KAYNAK: AA
Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde haftanın programı

Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasındaki Vakıfbank-Eczacıbaşı Dynavit maçı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonasının tarihlerine denk geldiği için iki kulübün anlaşması üzerine 25 Ekim Çarşamba günü oynandı.

Karşılaşmada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-23, 25-20 ve 25-22 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Liglerde maç programı şöyle:

SULTANLAR LİGİ

Yarın:

19.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

9 Aralık Cumartesi:

14.00 Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru (İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi)

14.30 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet (İstanbul Burhan Felek Vestel)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Karayolları (Cengiz Göllü)

17.00 Galatasaray Daikin-Çukurova Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Beşiktaş AYOS (Antalya Süleyman Evcilmen)

EFELER LİGİ

9 Aralık Cumartesi:

14.00 Bigadiç Belediyespor-Ziraat Bankkart (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)

10 Aralık Pazar:

13.00 TÜRŞAD-RAMS Global Cizre Belediyespor (Bitlis Adilcevaz)

14.00 Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Fenerbahçe Parolapara-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Antalya Alanya Atatürk)

17.00 Develi Belediyespor-Arkas Spor (Kayseri Develi Murat Kocatürk)

27 Aralık Çarşamba:

17.00 Halkbank-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

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