Sultanlar Ligi'nde ilk haftanın karşılaşmaları belli oldu

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu, 14 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde ilk 5 haftanın programı belli oldu.
Ligde ilk haftanın programı şöyle:
14 Ekim Cumartesi:
14.00 Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (ASKİ Atatürk)
13.00 PTT-Kuzeyboru (Başkent)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Bahçeköy Orman Fakültesi)
15.30 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
18.30 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
14.00 VakıfBank-Karayolları (Vakıfbank Spor Sarayı)
15 Ekim Pazar:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü)