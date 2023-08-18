Padişahların şifa amaçlı sık tükettiği söylenen sumak yöresel lezzetlerde de sevilerek tüketilmektedir. Sumak baharatının faydalarını sizler için derledik. Peki, sumak baharatının faydaları neler? Sumak neye iyi gelir?

Padişahların en sık kullandığı baharat olarak bilinene sumak karaciğeri adeta sıfırdan çalıştırıyor. Karaciğerde biriken toksinleri en hızlı atan sumak hakkında merak edilenleri araştırdık.

SUMAK BAHARATININ FAYDALARI NELER?

Karaciğer vücudun fonksiyonel olarak temel taşını oluşturan organlardan biridir. Padişah baharatı olarak geçen sumak ise karaciğerin fonksiyonlarına en çok destek veren baharattır. Adeta karaciğeri sıfırlayıp yeniden çalışmasını sağlar.

Padişah baharatı olarak geçmesinin nedeni ise ekşi tat seven Padişahlar her yemeklerinde ve sefere çıktıklarında sumak yanlarına alırlardı. Sumak vücudun adeta doğal ilacı olarak kullanılırdı.

Sumak çok güçlü bir toksin atıcı baharattır. Bu yüzden yüzyıllar boyunca şifa amaçlı tüketildi. Günümüzde ekşi bir tat vermesi için salatalara ve yemeklere konulan sumak baharatı karaciğer fonksiyonları için birebir fayda sağlar.

Sumak çayı düzenli tüketildiğinde karaciğerdeki tüm toksinleri atmada yardımcı olur. Ancak sumak çok güçlü toksin atıcı olduğundan hamilelerin tüketmesi önerilmez. Ayrıca haftada 3 en fazla 4 defa tüketilmesi tavsiye edilir.

Sumak baharatı Padişahların gözdesi olmasının nedeni de bu faydasıydı çünkü çok fazla et ve et ürünleri tüketildiğinden karaciğerde yağlanma ve hastalıklar artığı dönemde şifahanelerde bu baharat yer almaya başladı.

Sumak toksin attığından günümüzün baş belası olan obezite hastalığını da ortadan kaldırır. Kan akışını dengeleyerek kalp ritmini korur. En önemlisi ise damarlarda yağlanmayı engeller.

Yapılan araştırmalarda oksidatif strese neden olan vücut toksinlerinden kurtulmanın en sağlıklı yolu olarak sumak seçilmiştir. Sumak antioksidan gibi vücudun hücrelerini yeniler.