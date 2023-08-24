"Sümela Kültür Yolu Festivali" konserler ve film gösterimiyle devam etti

Sümela Kültür Yolu Festivali, 6. gününde film gösterimi ve konserlerle devam etti.

KAYNAK: AA
"Sümela Kültür Yolu Festivali" konserler ve film gösterimiyle devam etti

“Buğday Tanesi” filmi izleyicilerle buluştu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen festival kapsamında, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayata tutunma mücadelesinin anlatıldığı “Buğday Tanesi” filmi izleyiciyle buluştu. Filmde, bir yaşındayken tarlada çıkan yangında yaralanan ve engelli olmasına rağmen hukuk fakültesini bitiren Bayram’ın yaşam öyküsü beyaz perdeye yansıtıldı.

Ali Kınık hayranlarına unutulmaz bir konser verdi

Festivalin bir diğer etkinliği ise şarkıcı Ali Kınık’ın Trabzon Fuar Merkezi’nde düzenlediği konser oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Kınık, sevilen şarkılarını seslendirdi. Hayranları da şarkıcıya eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

“Destanların Dansı” büyüledi

Festival, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Alagöz Kültür Sanat tarafından düzenlenen “Destanların Dansı” dans gösterisi etkinliğiyle devam etti. Gösteride, Türk kültürünün önemli destanlarından Dede Korkut, Oğuz Kağan, Ergenekon ve Manas dansçılar tarafından sahnelendi.

Festival 27 Ağustos’a kadar sürecek

19 Ağustos’ta başlayan festival; konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos’a kadar sürecek. Festivalin son gününde ise Sümela Manastırı’nda özel bir tören yapılacak.

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