Sümela Manastırı'ndaki ayine erteleme

Kaynak: DHA
Sümela Manastırı'ndaki ayine erteleme

Tarihi Sümela Manastırı'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yöneteceği 11'nci ayin 15 Ağustos'tan 23 Ağustos'a ertelendi. Ayinin neden ertelendiği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Sümela'daki ayine erteleme

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 15 Ağustos'ta yöneteceği 11'inci ayin, 23 Ağustos'a ertelendi.

Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan bölgenin önemli turizm noktalarından Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilip, kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslar tarafından bu yıl 11'inci ayin gerçekleştirilecek. Ayine katılım sağlayacakların valilik bünyesinde akredite işlemleri sürerken, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 15 Ağustos’ta yöneteceği beklenen ayinin, 23 Ağustos'a ertelendiği belirtildi.

Ancak Sümela'daki 11'nci ayinin neden ertelendiği hakkında bir açıklama yapılmadı.

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