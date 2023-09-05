Sümer Ezgü geçirdiği kaza anını anlattı

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, dün Antalya'nın Korkuteli ilçesinde eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobilin hakimiyetini kaybederek yola devrilmişti. Kazanın detaylarını çektiği bir video ile anlatan Ezgü, iyi olduklarını ifade etti

Sümer Ezgü geçirdiği kaza anını anlattı

Editör: Osmancan EROK

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Sümer Ezgü, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil ile çekme karavan devrilmişti.

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Sümer Ezgü'nün kullandığı otomobil, Yazır mevkisindeki rampada kuvvetli rüzgarın da etkisiyle refüje çarpmıştı. Savrulan otomobil ve ona bağlı çekme karavan yola devrilmişti.

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"ARACIMIZ VE EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ"

Sümer Ezgü, eşi ve iki çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolü kaybettiğini ifade eden Sümer Ezgü, "Oğlum Berlin'de konservatuarı kazanmıştı. Oğlumu bırakmak için Almanya'ya gidiyorduk. Yokuş aşağı inerken fazla hızlı değildim ama rüzgar bizi savurdu. Refüje çarparak devrildik. Eşim ve iki çocuğum da yanımdaydı. Çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı. Oğlumun eşyaları da karavandaydı. Aracımız ve eşyalar zarar gördü" diye konuşmuştu.

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KAZANIN DETAYLARINI ANLATTI

Kaza anına dair detayları sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla anlatan Sümer Ezgü, durumlarının iyi olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar, bu geçirdiğimiz kazayla ilgili sürekli arayanlar var hepinize teker teker cevap veremiyorum. Bizde bir şey yok, karavanla yokuş aşağı inerken çekme karavanı kurtarmak mümkün olmadı. Sağa - sola yalpalayarak, refüje vurarak bize devrildi. Hep birlikte yan yatıp, sürüklendik. İyiyiz bir sorun yok, ilginize çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum.

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