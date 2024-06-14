Sümer Holding’in son taşınmazları satılacak. Atatürk ne büyük adammış sata sata bitiremediler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sümer Holding’in son taşınmazları satılacak. Atatürk ne büyük adammış sata sata bitiremediler

Sümer Holdinge ait 8 ildeki 14 taşınmazın ihaleyle satışı yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğünün konuya dair duyurusunu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, Adana'nın Kozan, Bingöl'ün Genç, Mardin'in Artuklu, Nevşehir'in Avanos, Trabzon'un Araklı ve Manisa'nın Alaşehir ile Kırkağaç ilçelerinde birer, Kilis'in merkez ilçesinde 2 ve Niğde'nin merkez ilçesinde 5 olmak üzere 14 taşınmazın, satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Taşınmazlara yönelik ihale şartnamesi bedeli 3 bin TL ila 5 bin TL, geçici teminat bedelleri ise 100 bin TL ila 750 bin TL bandı aralığında değişkenlik gösteriyor.

Niğde ve Trabzon'daki taşınmazlar için son teklif verme tarihi 11 Temmuz olarak belirtilirken, diğer taşınmazlar için ise 10 Temmuz'a kadar son teklif verilebilme hakkı verildi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak amacıyla "pazarlık" usulüne göre gerçekleştirilecek. Ardından pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla ihaleler sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, ayrı teklif sunması ve gerekli belgeleri, kuruluşun "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 17.00'ye kadar elden vermeleri gerekiyor.

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