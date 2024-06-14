Emekli ve memur zammında son bilgi geldi. Her şeyi belirleyecek detay ortaya çıktı

Emekli ve Memur Temmuz ayında ne kadar enflasyon farkı. İktidara yakın medya tarafından "zam" olarak yazılıp, çizilen ancak emekli ve memurun anayasla hakkı olan enflasyon farkıyla ilgili sinyaller gelmeye devam ediyor. İşte o detay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan geldi.

TCMB 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Merkez Bankası'nın yayımladığı tahmine göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81 olarak duyuruldu. Bunun anlamı ise SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar için zam oranları ortaya çıkmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz günü enflasyon verilerin açıklayacak. Ancak TCMB'nin öngörüsü SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranını şekillendirdi. TCMB'ye göre o zam yüzde 25,81 seviyesinde olma ihtimal yüksek. TCMB'nin öngördüğü veriler çerçevesinde memur emeklilerine ise yüzde 9,40 oranında bir enflasyon farkı uygulanacak Memurlar da toplu sözleşme gereği yüzde 10 zam alacak. .

TCMB rakamları sonrası en düşük memur ve memur emeklisi maaşları yeniden şekillenecek. Buna göre memur maaşı: 32.860 TL'den 39.547 TL'ye yükselecek. Bekar memur maaşı 30.372 TL'den 36.552 TL'ye çıkacak. İşte o veriler öngörüsünde Memur emeklisi maaşı 14.740 TL'den 17.739 TL olacak.

KÖK MAAŞLAR GÜNCELLENECEK

Son noktayı TÜİK koyacak ancak öncü veriler gelmeye başladı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşları da yüzde 25,81 artışla güncellenecek. Mesela 10.178 lira olan Bağ-Kur emeklisi bir esnafın maaşı 12.804 TL'ye, SSK (2000 sonrası) emeklilerinin maaşı ise 7.047 TL'den 8.865 TL'ye yükselecek.

Bu yeni maaşlar TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verisini açıklanmasının ardından kesinleşerek, maaşlara yansıtılacak. Ancak bunun yanında emeklilerin talebi refah payı. Bakalım Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan takdir hakkını kullanıp, emekliye enflasyon dışında zam yapacak mı?

5 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAMLAR

TÜİK Haziran başında açıkladığı mayıs enflasyonuyla 5 aylık veriye göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı beş aylık zam oranı belli olmuştu. Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda rekor seviye yüzde 75,45 olarak açıklandı.

MERKEZ BANKASI’NIN ANKETİ 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMINI VERDİ

Merkez Bankası'nın son yayınladığı tahmine göre zam oranı şöyle şekillenebilir:

* 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,81

* 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,81

* 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,40

* 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

* 6 aylık enflasyon farkı dahil toplam zam oranı: Yüzde 20,35