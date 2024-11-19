Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA / DHA
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de 110 yaşında yaşamını yitiren Türkiye'nin ilk sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesi toprağa verildi.

Özel hastanede 17 Kasım'da yaşamını yitiren Çığ için Toroslar ilçesindeki Mersin Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

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Sümerolog, arkeolog ve dil bilimci Çığ'ın naaşı, cenaze namazının ardından defnedildi.

Törene, Çığ'ın ailesi ve yakınları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP İl Başkanı Koral Ömür, bazı eski milletvekilleri ve belediye başkanları, öğrencileri, akademisyenler ve sanatçılar katıldı.

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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki eğitiminin ardından uzman olarak atandığı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Sümeroloji alanında tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'in Mezitli ilçesinde 17 Kasım'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

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