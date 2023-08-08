Sümeyye Boyacı'nın hedefi Paris

İngiltere’de düzenlenen dünya şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota almayı başaran paralimpik takımı milli sporcusu Sümeyye Boyacı, hedefi belirledi.

KAYNAK: DHA
Sümeyye Boyacı'nın hedefi Paris

İngiltere’nin Manchester kentinde yapılan şampiyonada milli yüzücü Sümeyye Boyacı, kadınlar S5 kategorisinde 43.32’lik derecesiyle bronz madalya kazanırken, 2024 Paris Oyunları’na kota almaya hak kazandı.

Şampiyonanın sona ermesinin ardından milli takım kafilesiyle birlikte Türkiye’ye dönen Sümeyye Boyacı’yı İstanbul Havalimanı’nda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri, ailesi ve belediye personeli karşıladı.

İngiltere’de düzenlenen dünya şampiyonasından 3’üncü olarak döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Boyacı artık hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi. Bunun için sıkı çalışmaya devam edeceğini ifade eden Boyacı, “Bu yıl gerçekten çok zor bir yıldı. Buna rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak yılın en iyi derecesini yüzdüm. Bu derece bana 3’üncülük getirdi. Mevcut sahip olduğum dereceyi de geliştirerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil etmeyi hedefliyorum. Manchester’de olimpiyat A barajını geçtim, artık yolculuğumuz ve hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları. Bu yolda bana her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen, kulüp başkanımız Oğuzhan Özen ve yönetim kuruluna da çok teşekkür ederim” dedi.

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