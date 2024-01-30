Sumudica: Çok mutluyum sarı kart görmedim. Türk pasaportu alacağım

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçtan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'a karşı da iyi oynadıklarını ileri süren Rumen teknik adam, "Kimin şampiyon olacağı benim umurumda değil. Sonuçta hak eden kazanacaktır. Futbolcularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Rumen bir hocayım, bazen Türkiye'de çalışmak kolay değil" dedi.

Sumudica hangi takımın şampiyon olacağı ile ilgili soruyu "Düşman kazanmak istemiyorum. Düşmana ihtiyacım yok" diyerek geçiştirdi.

Sumudica maçın hakemiyle ilgili olarak da "Kendi adıma gerçekten çok mutluyum. Bugün sarı kart görmedim. Hakemler bana karşı kolay sarı kart çıkartabiliyor. Her iki takımı da tebrik etmek istiyorum" dedi.

Türkiye'yi çok sevdiğini de belirten Sumudica, "Suudi Arabistan'da çalışırken, burada kazandığım maaşın belki 4-5 katını kazanıyordum ama bu şehir benim kalbimde. Ayrıca Romanya ile Türkiye arasında çok ticaret olduğu için ülkeler birbirlerini tanıyorlar. O yüzden Türk pasaportu da almak istiyorum. Bunu deniyorum" diye konuştu.