Sumudica Fenerbahçeli taraftarla birbirine girdi. Polis güçlükle ayırdı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçeli bir yolcuyla İstanbul Havalimanı’nda gerginlik yaşadı.

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray’a 2-1 yenilen Gaziantep FK, Gaziantep’e dönmek için İstanbul Havalimanı’na geldi. İç hatlar gidiş bölümünde Fenerbahçeli olduğu belirtilen bir yolcu, teknik direktör Marius Sumudica’ya laf attı.

Bu duruma sinirlenen Sumudica, yolcuyla karşılıklı atıştı. Olayı gören kulüp görevlileri, araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, olay yerine gelerek müdahale etti. Taraflar, birbirlerinden davacı oldu.