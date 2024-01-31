Sumudica Fenerbahçeli taraftarla birbirine girdi. Polis güçlükle ayırdı

Kaynak: AA / DHA
Sumudica Fenerbahçeli taraftarla birbirine girdi. Polis güçlükle ayırdı
Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica havalimanında kendisine laf atan bir Fenerbahçeli taraftar ile kavga etti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçeli bir yolcuyla İstanbul Havalimanı’nda gerginlik yaşadı.

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray’a 2-1 yenilen Gaziantep FK, Gaziantep’e dönmek için İstanbul Havalimanı’na geldi. İç hatlar gidiş bölümünde Fenerbahçeli olduğu belirtilen bir yolcu, teknik direktör Marius Sumudica’ya laf attı.

Bu duruma sinirlenen Sumudica, yolcuyla karşılıklı atıştı. Olayı gören kulüp görevlileri, araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, olay yerine gelerek müdahale etti. Taraflar, birbirlerinden davacı oldu.

İlgili Haberler
Messi ve Ronaldo son kez karşı karşıya geliyor
Messi ve Ronaldo son kez karşı karşıya geliyor
Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'de ayrılık resmen duyuruldu
Süper Lig'in eski yıldızı alkol komasındaydı. Aylar sonra ayağa kalktı
Trabzonspor'da gündem transfer. Yeni hedef Yunanistan'da ortaya çıktı
Fenerbahçe Galatasaray'a fark attı
Son Haberler
Evli olanlar unutkanlığı unutuyor. Bekalara kötü haber Sağlık
Evli olanlar unutkanlığı unutuyor. Bekalara kötü haber
Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta bir sakatlık daha Spor
Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta bir sakatlık daha
Ata et ite ot vermek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ata et ite ot vermek deyimi ne anlama geliyor?
Rusya’da orduyu itibarsızlaştıran kişilerin mal varlıklarına el konulacak Dünya
Rusya’da orduyu itibarsızlaştıran kişilerin mal varlıklarına el konulacak
Mehmet Şimşek turizm hedefini açıkladı Ekonomi
Mehmet Şimşek turizm hedefini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Tekin’in Bakü temasları devam ediyor Gündem
Milli Eğitim Bakanı Tekin’in Bakü temasları devam ediyor
Termometreler eski 31'i gösterdi. Kent buz kesti. Kaşları ve kirpikleri dondu Gündem
Termometreler eski 31'i gösterdi. Kent buz kesti. Kaşları ve kirpikleri dondu