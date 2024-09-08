Sumudica Süper Lig'in yıldızını kaptı

Sivasspor ile sözleşmesi geçtiğimiz temmuz ayında sona eren ve bonservisi elinde olan Clinton N’Jie, Romanya’nın Rapid Bükreş takımıyla sözleşme imzaladı. Süper Lig’de Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Rizespor ve Kayserispor’u çalıştıran Sumudica’nın teknik direktörlüğünü yaptığı Rapid Bükreş, N’Jie’yi kadrosuna kattı.

Kamerunlu kanat oyuncusu, havalimanında yaptığı kısa açıklamada, “Burası güzel bir ülke. Rapid büyük bir kulüp” dedi.

Rumen teknik adam Sumudica, Rumen basınına yaptığı açıklamada, “N’Jie’nin nerelerde oynadığına bakın. Onu Sivasspor’dan tanıyorum. Marsilya ve Tottenham’da forma giydi. CV’sinde çok fazla maç var. 60-70’in üzerinde Premier Lig maçı bulunuyor. 31 yaşında, olgun ve bize çok yardımcı olacak bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

Clinton N’Jie, Sivasspor’da çıktığı 72 maçta 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.