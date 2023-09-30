Sumudica yaptı yine yapacağını. Ortalığı alt üst etti

Türkiye'nin yakından tanıdığı Rumen teknik adam Marius Sumudica, Gaziantep FK'ya imza atarak Süper Lig'e geri dönmüştü.
Sumudica, ilk 5 maçta puan alamayan Gaziantep FK'nın başına geçmişti.
Rumen hoca iki haftada ligin alt sıralarını alt üst etti.
Geçen hafta İstanbulspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini alan Gaziantep FK, dün de Samsun'da Samsunspor'u 2-1 yenmeyi başardı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Denis Dragus ile 17. dakikada Marko Jevtovic kaydetti. Samsunspor'un tek sayısı ise 90+3. dakikada penaltıyla Ntcham'dan geldi.
Üst üste 2. galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 6'ya yükseltti ve 16. sıraya çıktı.