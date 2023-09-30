Sumudica yaptı yine yapacağını. Ortalığı alt üst etti

Türkiye'ye hızlı bir dönüş yapan Marius Sumudica ile Gaziantep FK patlama yaptı.

Sumudica yaptı yine yapacağını. Ortalığı alt üst etti

Türkiye'nin yakından tanıdığı Rumen teknik adam Marius Sumudica, Gaziantep FK'ya imza atarak Süper Lig'e geri dönmüştü.

Sumudica, ilk 5 maçta puan alamayan Gaziantep FK'nın başına geçmişti.

Rumen hoca iki haftada ligin alt sıralarını alt üst etti.

Geçen hafta İstanbulspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini alan Gaziantep FK, dün de Samsun'da Samsunspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Denis Dragus ile 17. dakikada Marko Jevtovic kaydetti. Samsunspor'un tek sayısı ise 90+3. dakikada penaltıyla Ntcham'dan geldi.

Üst üste 2. galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 6'ya yükseltti ve 16. sıraya çıktı.

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