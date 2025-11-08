Premier Lig'in 11. haftasında Arsenal, yıllar sonra geri döndüğü ligde sürpriz sonuçlara imza atan Sunderland ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Daniel Ballard'ın 36. dakikada attığı golle ilk yarıyı ev sahibi Sunderland önde kapattı. İkinci yarıda sazı eline alan Arteta'nın öğrencileri, 54'te Bukayo Saka, 74'te ise Trossard'ın golleriyle geri dönmeyi başardı. Ancak maçın 90+4'üncü dakikasında Sunderland'in Hollandalı golcüsü Brobbey'in attığı gol skoru tayin etti ve Arsenal zorlu deplasmanda 2 puan bıraktı.

Ligde 5 maçlık galibiyet serisi son bulan Arsenal puanını 26'ya yükseltirken çıkışını sürdüren Sunderland ise puanını 19'a çıkardı.