THY ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'e prestijli ödül. Skytrax Dünya Hava Yolu Ödülleri'nde SunExpress "Avrupa'nın En İyi Tatil Hava Yolu" seçildi.

Açıklama, SunExpress'ten geldi. İşte o açıklamaya göre Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, dünyanın en prestijli havacılık ödüllerinden biri olan Skytrax Dünya Hava Yolu Ödülleri'nde geçen yılın ardından bu yıl da ödül gedi. SunExpress Avrupa'nın En İyi Tatil Hava Yolu" ödülüne layık görüldü. SunExpress 2022'de de "Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu" ödülünü almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Üst Yönetici'si (CEO)Max Kownatzki, ödülden büyük onur duyduklarını ifade etti. Yolculara yüksek kalitede ve konforda seyahet etme deneyimi sunduklarını ifade eden Kownatzki, önümüzdeki yılda aynı tutku içinde çalışacaklarını söyledi.

Skytrax tarafından her yıl yolcu memnuniyetini ölçmek için gerçekleştirilen araştırmaya 100'den fazla ülkeden yolcu katıldı. SunExpres 2024 yılında Türkiye'ye direkt seferlerini daha da artırdı. Şirket yurt dışından talebi karşılamak için bir önceki yıla göre koltuk kapasitesini yüzde 19 artırdı.

2024'te Türkiye'ye direkt seferlerini daha da genişleten SunExpress, yurt dışındaki talebi karşılamak üzere koltuk kapasitesini bir önceki yıla göre yüzde 19 artırdı. SunExpress 35 ülkeden 200'den fazla noktaya direkt seferler sunuyor.