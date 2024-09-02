SunExpress yolcuları korku dolu anlar yaşadı: Uçak üç kez kalkamadı

SunExpress'in Kıbrıs Ercan Havalimanı - İzmir seferini yapması planlanan TC-SPI tescilli Boeing 737 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle kalkış yapamadı. Kokpit ekibi kalkışı iptal ederek park pozisyonuna geri döndü.

Uçak kalkış sırasında "araba gibi istop etti" ve yolcular arasında ciddi bir telaş oluştu. Ercan Havalimanı'nda bekletilen yolcular, yaşadıkları mağduriyetin çözülmemesi nedeniyle büyük tepki gösterdi.

SunExpress’in Kıbrıs-İzmir seferli uçağı, 08.45’te Ercan Havalimanı’ndan kalkış için hazırlandı. Ancak uçak, kalkış sırasında ani fren yaparak durdu ve motorları adeta araba gibi "istop etti."

Bu durum, tüm yolcular arasında büyük bir paniğe neden oldu. Kabin ekibi, ilk başarısız kalkış denemesinin ardından yolculara kargo kapağının kapanmadığını belirtti. Uçak, iki kez daha kalkış denemesinde bulundu ancak yine aynı sorun nedeniyle havalanamadı.

HASTA YOLCULAR KRİZ GEÇİRDİ

Uçakta şeker ve tansiyon hastaları büyük bir kriz yaşarken, yolcular bavullarındaki ilaçlara ulaşmakta zorluk çekti.

YETKİLİLERİN İLGİSİZLİĞİ PES DEDİRTTİ

İddiaya göre, bavullarını geri almak isteyen yolculardan bilet iadesi talep edildi. Şirket yetkililerinin ilgisizliği ise yolculara pes dedirtti. Arızanın kargo kapısı ile ilgili olduğu belirtildi.