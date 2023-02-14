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SunExpress'in Hatay Havalimanı'ndan uçuşları yeniden başladı

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarını yeniden başlattı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 15:30
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SunExpress'in Hatay Havalimanı'ndan uçuşları yeniden başladı

SunExpress'in Hatay Havalimanı'ndan uçuşları yeniden başladı
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SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, depremin ilk gününden itibaren 186 yardım uçuşu gerçekleştirdi ve afetten etkilenen yaklaşık 11 bin kişinin bölgeden tahliyesini sağladı.

Bu seferlerle yaklaşık 5 bin arama-kurtarma görevlisi ve sağlık ekibi deprem bölgesine ulaştırılırken, yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 166 ton yardım malzemesi de afet bölgelerine ücretsiz olarak taşındı.

SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşlarına da devam ediyor. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlar için 20 Şubat'a kadar ücretsiz olarak bilet rezervasyonu yapılabilecek.

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