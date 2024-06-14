Sünger üretimi yapan iş yeri alev alev yandı

Kaynak: İHA
Sünger üretimi yapan iş yeri alev alev yandı

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki bir sanayi sitesinde meydana gelen yangında, sünger üretimi gerçekleştiren bir fabrikanın önünde bulunan malzemeler tutuştu.

Olay, akşam vakti Tatlıcak Mahallesi'nde yer alan Konya-Ereğli Yolu kenarındaki işletmede gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, Ali A. isimli şahsa ait işletmenin ön kısmında depolanan süngerler, sebebi henüz anlaşılamayan bir şekilde yanmaya başladı ve alevler hızla yayıldı.

Yangın, fabrika önünde park edilmiş bir kamyonu da etkisi altına alarak aracın kullanılamaz duruma gelmesine neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Fabrikada maddi zararın oluştuğu yangının çıkış sebebini belirlemek üzere incelemelerin başlatıldığı kaydedildi.

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