Sünnet düğününde salona sokulan at piste tuvaletini yaptı

Sünnet olan çocuk için düzenlenen düğün salonuna at üzerinde geldi. Salona sokulan at pistin ortasına tuvaletini yaptı. O anları kaydeden bir davetli:
"Sünnet düğününün ortasına..." açıklamasıyla paylaştı.
Sünnet olan çocuk için düzenlenen düğünde salona at üzerinde geldi. Salona sokulan at pistin ortasına tuvaletini yaptı
Sünnet olan çocuk için düzenlenen düğün salonuna at üzerinde geldi. Salona sokulan at pistin ortasına tuvaletini yaptı. O anları kaydeden bir davetli:
"Sünnet düğününün ortasına..." açıklamasıyla paylaştı.