Sünnet düğününde salona sokulan at piste tuvaletini yaptı

Sünnet olan çocuk için düzenlenen düğünde salona at üzerinde geldi. Salona sokulan at pistin ortasına tuvaletini yaptı

KAYNAK: Haber Merkezi
Sünnet düğününde salona sokulan at piste tuvaletini yaptı

Sünnet olan çocuk için düzenlenen düğün salonuna at üzerinde geldi. Salona sokulan at pistin ortasına tuvaletini yaptı. O anları kaydeden bir davetli:

"Sünnet düğününün ortasına..." açıklamasıyla paylaştı.

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
Bir hoca küçük çocuklara yaptığı konuşmayla gündem oldu: "Köpek bakılan evde bereket, huzur olmaz" Gündem
Bir hoca küçük çocuklara yaptığı konuşmayla gündem oldu: "Köpek bakılan evde bereket, huzur olmaz"
Sinop’taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı Gündem
Sinop’taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Ercan ne demek? Ercan isminin anlamı nedir? Gündem
Ercan ne demek? Ercan isminin anlamı nedir?
Erhan ne demek? Erhan isminin anlamı nedir? Gündem
Erhan ne demek? Erhan isminin anlamı nedir?
En hızlı kilo nasıl verilmeli Sağlık
En hızlı kilo nasıl verilmeli
Rusya Merkez Bankası dövizle işlemlere yeniden başlayacak Dünya
Rusya Merkez Bankası dövizle işlemlere yeniden başlayacak
Şırnak’ta terör operasyonunda 24 gözaltı Gündem
Şırnak’ta terör operasyonunda 24 gözaltı