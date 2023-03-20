Sunucu canlı yayında bayıldı

ABD'deki bir televizyon programı olan CBS Los Angeles ekranlarında korku dolu anlar yaşandı.

Meteoroloji uzmanı Alissa Carlson Schwartz, canlı yayında bir anda bayıldı.

Hava durumunu sunması için Schwartz’a bağlanan diğer moderatörler ne olduğunu anlayamadı.

İlk önce gözlerindeki belirgin değişimle ekranların karşısına çıkan Schwartz'ın hemen sonrasında başının önündeki masaya düştüğü anlar ekranlara yansıdı. Daha sonrasında ise ufak bir sıçrayan kadın sunucu en sonunda masanın altına düştü.

Sunu Schwartz'ın aniden yere yığıldığı görüntüler, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre; reklama giren kanal daha sonra canlı yayına dönmedi.

Schwartz, daha sonra yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.