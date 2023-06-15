Sunucu Ebru Akel'den kilo verme tüyoları

Ebru Akel, Yeniköy'de katıldığı bir davette objektiflere yansıdı.

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Akel, "Kilo vermek zor değil. Umutsuzluğa kapılıp, ameliyatlara ve yağ aldırmaya yönelmeyin, bol bol su için" dedi.

"YAZA HAZIR HALE GELECEĞİM"



Ebru Akel, "Benim son 2 kilom kaldı, onu da verdikten sonra yaza hazır hale geleceğim" ifadelerini kullanarak, kadınlara sağlıklı beslenme tüyoları verdi.

Ayrıca yoğun bir sezon geçirdiğini de sözlerine ekleyen Ebru Akel, "Güzel bir tatil yapacağım. Ardından yeni sezona hazırlanacağım" şeklinde konuştu.