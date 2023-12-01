Süper Amatör Lig futbolcusu Fenerbahçe’de yardımcı antrenör olmuş. Evlatçılık bambaşka bir boyuta taşındı

Türk futbolunda en aşina olduğumuz tanımlardan biri evlatçılık. Bu durum maalesef ülkemiz kültürünün bir yansımasıdır, ‘bizim adamımız bizim çocuğumuz’ olsun demektir.

‘Evlatçı’ hocaları bolca gördük bu topraklarda.

Yerli, yabancı fark etmeksizin yıllardır süregelen bu durum bu sene Fenerbahçe’de bambaşka bir boyut kazandı.

Sezon başında Fenerbahçe’ye imza atan İsmail Kartal evlatçılık tanımını biraz daha ileriye götürerek gerçekten kendi öz evladını kulübün içine yerleştirmiş.

İsmail Kartal'ın Konyaspor'u çalıştırırken yeşil-beyazlı kulüple profesyonel sözleşme imzalayan oğlu Emre Kartal, bu sezon başında değeri toplamda 143.93 milyon olan oyunculara 56.81 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadro kuran Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev alıyor.

Emre Kartal’ın yaka kartındaki “Yardımcı antrenör” ifadesi net olarak görülüyor.

İşin bir başka garip tarafı ise Emre Kartal, Kağıthane takımı olan Bayburt 1918’in futbolcusu.

23 Eylül 2023 tarihli Sadabadhaber.com’un haberi.

“Fenerbahçe’nin başarılı teknik direktörü ve efsane futbolcusu İsmail Kartal’ın evladı Emre Kartal Kağıthane’nin güzide kulüplerinden İstanbul Bayburt’ta top koşturuyor. Bir dönem Bal liginde oynayan daha sonra bu ligden çekilerek Süper Amatörde mücadele veren Kağıthane takımı İstanbul Bayburt, ünlü teknik adam İsmail Kartal’ın oğlu Emre’yi renklerine katarak büyük sükse yaptı.”

Emre Kartal’ın transfer geçmişi:

Yani işin özeti şöyle

Emre Kartal’ın asıl mesleği Süper Amatör Lig futbolculuğu, ek işi Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük.

Fenerbahçe kafilesiyle beraber şehir şehir, ülke ülke gezen yardımcı antrenörünün kulübe katkısı tam olarak nedir?

Yoksa Şükrü Saraçoğlu’nda tribünlerde yer kalmadı da Emre Kartal maçı daha yakından izleyebilsin diye böyle bir yola mı gidildi?

Nasıl bir yol izlendi bilmiyorum. Bildiğim tek şey Fenerbahçe taraftarının açıklama beklediğidir.