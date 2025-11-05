"Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" gibi karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Gülhan için Beylerbeyi'ndeki Hamid-i Evvel Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni gerçekleştirildi.

Usta oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlanırken, yakın dostları son görevlerini yerine getirdi. Şevket Altuğ da bu isimlerden biri. Yedi Bela Hüsnü, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler ve Tokatçı gibi efsaneleşmiş dizilerde rol aldı.

‘HERKES KIYMETLİ DE O FARKLI BİR KIYMETLİ’

Ahmet Gülhan’ın kendi nesillerinden çok kıymetli bir insan olduğunu vurgulayan Şevket Altuğ, "Herkes kıymetli de o farklı bir kıymetli. Çok iyi bir dostumuz, çok iyi ahbabımızdı, çok iyi anlaşırdık. Dostluktan başka hiçbir şey aramızda yoktu" ifadelerini kullandı.

‘YILLAR GEÇMİŞ GİTMİŞ’

Bodrum’da gözlerden uzakta bir hayat yaşayan Şevket Altuğ hiçbir proje teklifini de kabul etmiyor. Ahmet Gülhan’ın cenazesinde görüntülen usta oyuncunun son haline yorum yağdı.

"Yaşlanmış", "Vay be çok değerli bir adam", "Yıllar geçmiş gitmiş" yorumları yapıldı.