Süper bilgisayardan dikkat çeken tahmin. İnsanlığın sonu ne zaman gelecek?

Kaynak: Cumhuriyet
Süper bilgisayardan dikkat çeken tahmin. İnsanlığın sonu ne zaman gelecek?
Süper bilgisayar simülasyonu, insan yaşamının sonu hakkında bir değerlendirme yaptı. Bristol Üniversitesi’nden araştırmacılar, ulaşılan bulguların iklim değişikliğiyle mücadele noktasında acilen eyleme geçilmesi gerektiğinin altını çizdiğini kaydetti.

Bir süper bilgisayar simülasyonu geleceği araştırdı ve bir ilke imza atan araştırmada, Dünya’daki insan yaşamının ne zaman sona ereceğini tahmin edildi. İklim değişikliği, robot hakimiyeti ve küresel çatışma gibi tehditler acil bir zaman çizelgesini vurgularken, tahmin edilenden daha az zamanımız olabilir.

Bristol Üniversitesi araştırmacıları, geçen yıl Dünya’daki yaşamın sonunu belirlemeyi amaçlayan bir çalışma yayınladı. Araştırmacılar, jeolojik ve atmosferik verileri analiz etmek için bir süper bilgisayar kullanırken, insan varlığına yönelik başlıca tehditlere ilişkin de, dikkat çeken bulgular ortaya çıkardı.

68522482.jpgSüper bilgisayara göre, 'Kaos Tanrısı' asteroidi ya da yapay zekalı robotlar tarafından ele geçirilme gibi dış tehlikeler hakkındaki korkuların aksine, en önemli tehdit Dünya’nın tektonik plakalarında bulunuyor. Dünya kabuğunun bu devasa, düzensiz parçaları bir yapboz gibi birbirine geçerek gezegeni kaplıyor. Çarpışmaları ise, depremlere, volkanlara ve tsunamilere yol açıyor.

Az bilinen şey ise bu çarpışmaların neredeyse tüm memelileri ortadan kaldırarak yaklaşık 250 milyon yıl içinde insan neslinin tükenmesine sebep olacağının öngörülmesi. Bu gerçekleştikten sonra, tektonik plakalar birleşecek ve 'Pangea Ultima' adı verilen geniş bir süper kıta oluşacak.

9745dc5ba74fd3044e1110f8f874ba4e.jpeg

Söz konusu üniversitenin araştırmacılarından biri olan Dr. Alexander Farnsworth, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yeni oluşan süper kıta, artan kara kütlesi, daha sıcak bir güneş ve atmosferdeki daha yüksek CO2 seviyelerinin etkilerini birleştirerek iklimi büyük ölçüde değiştirecektir.” ifadesini kaydetti ve bunun sıcaklığı 40 ila 50 santigrat dereceye kadar yükselteceğini ifade etti.

Ortaya çıkan nemin, memelilerin terleme ve vücut ısısını düzenleme becerilerini önemli oranda etkileyeceğini ifade eden Farnsworth, kara kütlesinin sadece yüzde 8 ila 16'sının yaşanabilir kalmasıyla yaşam koşullarının oldukça ağırlaşacağını iletti.

8815f5e51f017995b8416f2eca0d312c.jpg

Aynı üniversitede, İklim Değişikliği ve Sağlık alanında araştırma görevlisi Dr. Eunice Lo ise, "Bu durum, mümkün olan en kısa sürede net sıfır emisyona ulaşmanın aciliyetinin altını çiziyor" ifadesini kullandı.

Söz konusu etkileri azaltmak için çabalar sürmeye devem ediyor. Örneğin NASA ve Boeing, havacılık emisyonlarını azaltmayı hedefleyen bir X uçağı geliştiriyor. Bu girişim, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2050 yılına kadar havacılıkta net sıfır emisyona ulaşmasına yardım edecek bir çabanın parçası.

kapak-144050.jpg

İlgili Haberler
6.9 dan sonra bir deprem daha oldu. Yeryüzünde neler oluyor? İklimlerle bir ilgisi mi var?
Azerbaycan iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmaya hazırlanıyor
Azerbaycan iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmaya hazırlanıyor
Ölümcül sıcakların nedeni belli oldu
Son Haberler
Karaciğeri bebek karaciğeri gibi yapan 5 besin ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarılar Sağlık
Karaciğeri bebek karaciğeri gibi yapan 5 besin ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarılar
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a fırça Spor
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a fırça
Altında kritik seviyeler neler? Ekonomi
Altında kritik seviyeler neler?
Atatürk’ün savaşa katılmayan Suriyeleri vatandaşlıktan çıkardığı belge ortaya çıktı Gündem
Atatürk’ün savaşa katılmayan Suriyeleri vatandaşlıktan çıkardığı belge ortaya çıktı
Brent petrolün varil fiyatı 84 doların altına geriledi Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 84 doların altına geriledi
Çin’de otoyolun çökmesiyle ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi Dünya
Çin’de otoyolun çökmesiyle ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi
Rusya'da yolsuzluk skandalı. Halk siperlerde bakanlar tatile Dünya
Rusya'da yolsuzluk skandalı. Halk siperlerde bakanlar tatile