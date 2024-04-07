Süper Kupa Avrupa'ya manşet oldu. 'Türkiye'de Skandal' dediler

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda yaşananlar Avrupa basınında geniş yer buldu.

Galatasaray'ın karşısına protesto amaçlı sahaya U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi Avrupa'nın sayılı gazetelerinin internet sitelerinde manşetleri süsledi.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesini manşete taşıyan İspanyol Marca, "Türkiye'de skandal: Fenerbahçe protesto için bir dakika sonra Süper Kupa'dan çekildi" yorumunu yaptı.

İngiliz Mirror ise "Galatasaray, Fenerbahçe'nin U19'larla maça başlayıp sahayı terk etmesinden bir dakika sonra Türkiye Süper Kupa'yı kazandı" dedi.

İngiliz The Sun, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında saha çekilmesiyle ilgili olarak, "Fenerbahçeli futbolcular protesto amacıyla sahayı terk etti. Bu hareket Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto amaçlıydı." ifadesini kullandı.

İngiliz Daily Star ise okuyucularına Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesini "Fenerbahce genç takımı Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı 1 dakika sonra sahayı terk etti." şeklinde duyurdu.

Yunan basınından Sport24'te de "Olympiakos'un rakibi 50'de gol yiyip sahayı terk etti" ifadesini kullandı.