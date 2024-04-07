Süper Kupa Avrupa'ya manşet oldu. 'Türkiye'de Skandal' dediler

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Kupa Avrupa'ya manşet oldu. 'Türkiye'de Skandal' dediler
Fenerbahçe'nin; U19 takımıyla çıktığı Süper Kupa maçından çekilmesi, Avrupa basınının manşetlerini süsledi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda yaşananlar Avrupa basınında geniş yer buldu.

Galatasaray'ın karşısına protesto amaçlı sahaya U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi Avrupa'nın sayılı gazetelerinin internet sitelerinde manşetleri süsledi.

b92959645e0a49a19df509f2a012fd27.jpeg

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesini manşete taşıyan İspanyol Marca, "Türkiye'de skandal: Fenerbahçe protesto için bir dakika sonra Süper Kupa'dan çekildi" yorumunu yaptı.

98a5bf5d10f148f0aeb421018e8dafd7.jpeg

İngiliz Mirror ise "Galatasaray, Fenerbahçe'nin U19'larla maça başlayıp sahayı terk etmesinden bir dakika sonra Türkiye Süper Kupa'yı kazandı" dedi.

550fe818e56e4058b72c2658fa4747aa.jpeg

İngiliz The Sun, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında saha çekilmesiyle ilgili olarak, "Fenerbahçeli futbolcular protesto amacıyla sahayı terk etti. Bu hareket Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto amaçlıydı." ifadesini kullandı.

1c43f917277e4d8185deb056505e9fb3.jpeg

İngiliz Daily Star ise okuyucularına Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesini "Fenerbahce genç takımı Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı 1 dakika sonra sahayı terk etti." şeklinde duyurdu.

whatsapp-image-2024-04-07-at-23-28-15.jpeg

Yunan basınından Sport24'te de "Olympiakos'un rakibi 50'de gol yiyip sahayı terk etti" ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
Galatasaray soyunma odasından paylaştı: 'Şanlıurfa Hatırası'
Dursun Özbek ateş püskürdü: Dünyaya rezil olduk
Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin Süper Kupa'yı ne yapması gerektiğini açıkladı
Türk futbolunun geldiği son noktayı Sedat Kaya açıkladı
Chelsea 90+3'te yıkıldı. Lig sonuncusunu yenemedi
Chelsea 90+3'te yıkıldı. Lig sonuncusunu yenemedi
Süper Kupa'dan çekilen Fenerbahçe'den ilk açıklama. 30 milyon detayı
Wanda Nara'dan Süper Kupa sonrasında olay paylaşım
Galatasaray paylaştı Fenerbahçe çileden çıktı
Galatasaray'ın aslında neye alkış tuttuğunu açıkladı. Fatih Sabovic yazdı
Galatasaray kendi kendine oynayıp kendi kendine kazandı
Süper Kupa değil süper kumpanya. 'Skandal, rezalet' diyerek açıkladı. Sedat Kaya yazdı
Galatasaray'dan şok hareket. Bitiş düdüğüyle başladılar
Son dakika... Fenerbahçe sahadan çekildi
Son Haberler
Terör örgütü babasını öldürmüştü, oğlu CHP'den belediye başkanı oldu Gündem
Terör örgütü babasını öldürmüştü, oğlu CHP'den belediye başkanı oldu
"Malzeme çalıyorsun" dedi, çalışanını vurdu Gündem
"Malzeme çalıyorsun" dedi, çalışanını vurdu
Şarampole devrilen otomobilde 1 aylık bebek hayatına kaybetti, 4 yaralı Gündem
Şarampole devrilen otomobilde 1 aylık bebek hayatına kaybetti, 4 yaralı
Cüppeli Ahmet canlı yayında böyle dedi: AKP benim sayemde daha fazla oy kaybetmedi Gündem
Cüppeli Ahmet canlı yayında böyle dedi: AKP benim sayemde daha fazla oy kaybetmedi
Sosyal medyadaki linç canından etti. Hakkında yazılan yorumları okurken kalp krizi geçirdi Gündem
Sosyal medyadaki linç canından etti. Hakkında yazılan yorumları okurken kalp krizi geçirdi
Memur ve emekli maaşlarında zamlı tablo. Kuruşu kuruşuna hesaplandı Memur ve Emekli
Memur ve emekli maaşlarında zamlı tablo. Kuruşu kuruşuna hesaplandı
Şarampole devrilen araçtaki 1 aylık bebek yaşamını yitirdi Yerel Haberler
Şarampole devrilen araçtaki 1 aylık bebek yaşamını yitirdi