Süper Kupa finalinde 20 bin kişiyi bekleyen tehlikeyi Yusuf Kenan açıkladı

TFF Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe’nin karşılaşacağı Süper Kupa finalinin Şanlıurfa’da oynanacağını duyurdu.

TFF’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." İfadelerine yer verdi.

TFF’nin Süper Kupa finalini Şanlıurfa’daki 28 bin kişilik 11 Nisan Stadyumu'nda oynatma kararı tartışmalara neden olurken gazeteci Yusuf Kenan’dan ilginç bir yorum geldi.

Taktik Mania Youtube kanalında konuşan Yusuf Kenan Şanlıurfa’nın Süper Kupa maçını kaldıramayacağını ifade ederek, “Şanlıurfa Havalimanı küçük. Stadın 28 bin kapasitesi var. Şehir dışından 20 bin kişi gelse, maç sonrası bu insanların geri dönüşünü nasıl sağlayacaksın” dedi.

İlk başta 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finali maç öncesi Arap yönetiminin Atatürk tişörtü ve pankartı ile çıkılmasına izin vermemesi sonrası iptal edilmişti