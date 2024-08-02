Süper Kupa finalinin kaç kaç biteceğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Kupa finalinin kaç kaç biteceğini açıkladı

Microsoft yapay zekası Copilot Galatasara-Beşiktaş arasındaki Süper Kupa finali için skor tahmini yaptı.

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Tüm futbolseverlerin merakla beklediği mücadele 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

"GALATASARAY 2-1 KAZANACAK"

Karşılaşma öncesi nefesler tutulurken Microsoft yapay zekası Copilot’tan maça dair flaş bir tahmin geldi.

Galatasaray’ın büyük maçlarda daha başarılı olduğunun altını çizen Copilot mücadeleyi sarı-kırmızılıların 2-1 kazanacağını ifade etti.

GALATASARAY'IN GALİBİYETİNE 1.80 ORAN

İddia Risk Kurulu ise karşılaşma öncesi yaptığı analizler sonucunda Beşiktaş'ın galibiyetine 3.08 verirken beraberliğe 3.24, Galatasaray'ın galibiyetine ise 1.80 oran verdi.

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