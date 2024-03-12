Süper Kupa için rekor Şanlıurfa hedefi: 1 milyon kişi

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Kupa için rekor Şanlıurfa hedefi: 1 milyon kişi
Şanlıurfa, kültür ve inanç turizminin kalbi olarak, 2023 Turkcell Süper Kupa maçı vesilesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ağırlayacak ve turizm sezonunu açacak.

Şehir, bu sezonda 1 milyon ziyaretçi hedefliyor.

Zengin tarihi, doğal güzellikleri, kültürel ziyafeti ve lezzet duraklarıyla misafirlerine unutulmaz bir deneyim vaat eden Şanlıurfa; Balıklıgöl'ün kutsal hikayesi, Harran'ın eşsiz konik kubbeli evleri, Halfeti'nin büyüleyici doğası, Göbeklitepe'nin 12 bin yıllık tarihi ve yeni keşfedilen Karahantepe gibi neolitik dönemin izlerini taşıyan yerlerle tarih meraklılarını kendine çekiyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 2023'te yaşanan doğal afetlerin etkilerinin şehirden silindiğini ve hayatın her geçen gün normale döndüğünü belirtti.

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