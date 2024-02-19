Süper Kupa iptal oldu mu? Yeni açıklama geldi

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'daki rezalet yüzünden ertelenmesi sonrası gözler TFF'ye çevrilmişti.

Bugün çıkan “Süper Kupa iptal oldu” haberi üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi devreye girdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu haberin doğru olmadığını açıkladı.

“YALAN HABERLERE İNANMAYINIZ”

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamada, ”Bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında ‘Süper Kupa iptal edildi’ iddiaları yalanlanmıştır.

29 Aralık 2023'te oynanacak Süper Kupa Finali, Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortak kararıyla başka bir tarihe alınmıştır.

Süper Kupa Finali'nin, iki takımın da lig ve Avrupa maçları sebebiyle fikstür sıkışıklığı yaşamaması için Nisan ayında yapılması öngörülmektedir. Resmi açıklamalar haricindeki yalan haberlere inanmayınız” dedi.