Süper Kupa iptal oluyor. TFF oylama yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun, bugün saat 13.00'te Süper Kupa'nın ertelenmesi konusunda oylama yapacağı bildirildi.

Fenerbahçe'nin talebi üzerine, Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF bir karar verecek.

Spor Gecesi Digital'in Haluk Yürekli'nin raporuna göre; TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yapılacak toplantıda Süper Kupa'nın ertelenmesini oylayacak.

Daha önceden 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanması planlanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde tur atlaması sonrasında erteleme talebinde bulunması üzerine gündeme geldi.

Fenerbahçe, Olympiakos ile yapacağı tur mücadelesi nedeniyle yoğun maç takvimini göz önünde bulundurarak, Süper Kupa maçının daha sonraki bir tarihe ertelenmesini istiyor. İlk maç 11 Nisan'da deplasmanda, ikinci maç ise 18 Nisan'da Ülker Stadı'nda oynanacak.