Süper Kupa maçı öncesi Şanlıurfa'da büyük hareketlilik. Statta ilave tedbir alınıyor

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Süper Kupa maçı öncesi Şanlıurfa'da büyük hareketlilik. Statta ilave tedbir alınıyor
Turkcell Süper Kupa maçının oynanacağı 11 Nisan Stadı bakıma alındı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak.

Dev karşılaşma öncesi Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, statta inceleme yapmış büyük eksikler tespit etmişti.

Eksiklerin tamamlanması adına 11 Nisan Stadı bakıma alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, tadilat çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Vali Şıldak, "Karşılaşma, içerisinde ulaşım, konaklama, trafik gibi pek çok konuyu barındıran bir hazırlık süreci. Geçen hafta TFF yetkilileriyle bir toplantı yaptık. İlave tedbirler almamız gerekiyor. Soyunma odaları ve tribünlerde bir kısım iyileştirmeler daha yapıyoruz. Organizasyonun şehrimizde kusursuz olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki hafta başında bir Spor Güvenlik Kurulu toplantısı daha yapacağız" dedi.

İlgili Haberler
Arda Güler'in yeni takımı belli oldu. İspanyollar açıkladı
Son Haberler
Eser Yenenler Mete Gazoz'a 'Ok atarken neden kekelemiyorsun' diye sordu. Mete Gazoz Eser Yenenler'e kapak yaptı Spor
Eser Yenenler Mete Gazoz'a 'Ok atarken neden kekelemiyorsun' diye sordu. Mete Gazoz Eser Yenenler'e kapak yaptı
Son dakika... Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor Gündem
Son dakika... Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor
Bursaspor uyardı. Mayıs ayına tarih verdi Spor
Bursaspor uyardı. Mayıs ayına tarih verdi
Balıkesir’de 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı Yerel Haberler
Balıkesir’de 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı
Astıma iyi gelen besinler hangileridir Sağlık
Astıma iyi gelen besinler hangileridir
A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası kura çekimindeki rakipleri belli oldu Spor
A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası kura çekimindeki rakipleri belli oldu