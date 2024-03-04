Süper Kupa maçı öncesi Şanlıurfa'da büyük hareketlilik. Statta ilave tedbir alınıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak.

Dev karşılaşma öncesi Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, statta inceleme yapmış büyük eksikler tespit etmişti.

Eksiklerin tamamlanması adına 11 Nisan Stadı bakıma alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, tadilat çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Vali Şıldak, "Karşılaşma, içerisinde ulaşım, konaklama, trafik gibi pek çok konuyu barındıran bir hazırlık süreci. Geçen hafta TFF yetkilileriyle bir toplantı yaptık. İlave tedbirler almamız gerekiyor. Soyunma odaları ve tribünlerde bir kısım iyileştirmeler daha yapıyoruz. Organizasyonun şehrimizde kusursuz olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki hafta başında bir Spor Güvenlik Kurulu toplantısı daha yapacağız" dedi.