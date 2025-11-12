Türkiye Futbol Federasyonu, yönetim kurulunun dün yaptığı toplantıda dört takımlı Süper Kupa maçları için final merkezlerini ve tarihlerini belirlediğini açıkladı.

SÜPER KUPA YARI FİNAL VE FİNAL MAÇLARI NEREDE, NE ZAMAN OYNANACAK?

Buna göre Süper Kupa yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda, final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile Samsunspor olarak belirlenmişti. Yarı final eşleşmelerinin ahngi şehirlerde olacağı 21 Kasım Cuma günü saat 15:00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura sonucu belirleneceği açıklandı.