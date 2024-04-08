Süper Kupa öncesi bomba Kerem Aktürkoğlu iddiası

Kaynak: Haber Merkezi Murat Öztürk
Süper Kupa öncesi bomba Kerem Aktürkoğlu iddiası
Gazeteci Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Finali öncesinde Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçeli Emirhan ile görüştüğünü, “Maça kim başlarsa topu taca atsın ve olan olsun” ifadelerini kullandığını iddia etti.

Şanlıurfa’daki Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finali öncesiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

U19 takımıyla sahaya çıkan Fenerbahçe maçın 50 saniyesinde İcardi’nin attığı golle geriye düştü. Fenerbahçe’nin saha kenarındaki antrenörü Zeki Murat Göle golün ardından oyuncularını sahadan çekti.

Fenerbahçe oyuncuları soyunma odasına giderken, Galatasaraylılar ise saha içinde kutlama yaptı.

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Maç sonrası Gazeteci Ahmet Ercanlar’dan dikkat çeken bir iddia geldi. Ercanlar, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçeli oyuncu Emirhan Arkutçu ile görüştüğünü “Maça kim başlarsa topu taca atsın ve olan olsun” ifadelerini kullandığını iddia etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU 'TOPU TACA ATALIM' DEMİŞ İDDİASI

“Bugün Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki milli oyuncusu Emirhan Arkutçu'yu kandırarak gol atanlar başarı için daha neler yaparlar takdiri tüm kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” diyen Ercanlar Kerem Aktüroğlu’na çağrıda bulundu:

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Kerem sen söz verdiğin için hareketlenmiyorsun oyunda. Bu yüzden sana tek kelime edemem. Çık yapılan bu alçaklığa bir laf et. 17 yaşındaki çocuklar senin sözüne güvendiler.

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