Süper Kupa'da ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe tam kadro sahada

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Süper Kupa'da ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe tam kadro sahada
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının ilk 11'leri belli oldu...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmanın ilk 11'leri ise belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Fenerbahçe: Furkan Onur, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı

FENERBAHÇE TAM KADRO
Fenerbahçe U19 takımı, 11 kişi ile sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekibin sahaya 9 kişi olarak çıkacağı iddia edilmişti.

BİR GÜNDE İKİ MAÇ
Fenerbahçe U19 takımı, saat 12.00'de Dereağzı Tesisleri'nde Giresunspor ile karşılaşmıştı.
21.30'da ise Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak.

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