Süper Kupa'da ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe tam kadro sahada

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.
Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmanın ilk 11'leri ise belli oldu.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Fenerbahçe: Furkan Onur, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı
FENERBAHÇE TAM KADRO
Fenerbahçe U19 takımı, 11 kişi ile sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekibin sahaya 9 kişi olarak çıkacağı iddia edilmişti.
BİR GÜNDE İKİ MAÇ
Fenerbahçe U19 takımı, saat 12.00'de Dereağzı Tesisleri'nde Giresunspor ile karşılaşmıştı.
21.30'da ise Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak.