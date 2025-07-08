Süper Lig devi istiyordu! Ajax'tan Ahmetcan Kaplan kararı

Ajax'ın 2022 yılında Trabzonspor'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Ahmetcan Kaplan'ın Hollanda kulübünden ayrılacağı iddia edildi. Geçtiğimiz cumartesi günü Hibernian ile oynanan hazırlık maçında Ahmetcan ilk 11'de yer almasa da ikinci yarıda oyuna girdi ve takımının 6-3 kazandığı maçta 1 gol attı.

AJAX AHMETCAN KAPLAN'IN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ!

Algemeen Dagblad'ın haberine göre; Ajax'ın yeni teknik direktörü John Heitinga, Türk futbolcuyu gelecek sezonki kadro planlamasında düşünmüyor. Haberde, genç futbolcunun ikinci devrede yedeklerle birlikte oynatılmasının da bir ayrılık işareti olduğu vurgulandı.

GALATASARAY İSTİYOR

Haber detayında, Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'ın ayrılık listesinde bulunduğu vurgulanarak, milli futbolcuyla Galatasaray'ın ilgilendiği kaydedildi.

Ajax ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan Ahmetcan'ın, bir sonraki transferinin bonservis gelirinde Trabzonspor'un yüzde 15 payı bulunuyor.