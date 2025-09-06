Süper Lig devinden Yusuf Yazıcı teklifi!

Olimpiakos'ta Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan Yusuf Yazıcı için Süper Lig'e geri dönüş ihtimali doğdu.

Beşiktaş uzun bir süredir ilgilendiği milli yıldız Yusuf Yazıcı için somut adım attı.

61 Saat'in haberine göre; Siyah beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın talebi üzerine yeniden gündemine aldığı Yusuf Yazıcı için Olimpiakos'a resmi teklifte bulundu.

Milli yıldızı bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın teklifinde aynı zamanda performansa bağlı bonusların da yer aldığı ifade edildi.

Olimpiakos'ta Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamasının ardından ayrılığa sıcak bakan Yusuf Yazıcı'nın yeniden Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

