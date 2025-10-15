Antalyaspor forması giyen ABD'li forvet Haji Wright, zamanında transferine burun kıvıran Süper Lig devlerini performansıyla pişman ediyor.

ANTALYASPOR'DA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Sönderjyske'den kiralık olarakAkdeniz ekibine transfer olan Haji Wright ardından 1.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Antalyaspor'a katılmıştı.

Antalyaspor formasıyla çıktığı 64 maçta 31 gol, 5 asitlik performans sergileyen Haji Wright, 2023 yazında ise 9 milyon Euro'ya İngiltere Championship ekibi Coventry City'nin yolunu tutmuştu.

SÜPER LİG DEVLERİ BONSERVİSİ TUZLU BULMUŞTU

O dönemde Süper Lig devleri Wright ile ilgilenseler de bu bonservis bedelini yüksek bulup transferine burun kıvırmışlardı.

HAJI WRIGH FORMUNU ZİRVEYE TAŞIDI

Coventry City'de de istikrarlı performansına devam eden Haji Wright her dönem üstüne koyarak geliştirdiği form grafiğini bu sezon adeta zirveye çıkardı.

BU SEZON 11 MAÇTA 10 GOLE KATKI SAĞLADI

Chelsea efsanesi Frank Lampard yönetimindeki Coventry City ile bu sezon çıktığı 11 maçta 9 kaydeden 27 yaşındaki forvet bir de asist yaparak toplam 10 gole doğrudan katkı sağladı.

MİLLİ MAÇTA 2 GOLLE PARLADI

Haji Wright'ın parmak ısırtan performansı bununla da sınırlı kalmadı. Golcü oyuncu Championship'teki performansını uluslararası arenaya da taşıdı. ABD Milli Takımı ile Avustralya karşısında hazırlık maçında sahne alan Haji Wright attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. ABD sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken Haji Wright ise ülkesi adına çıktığı 19. maçta gol sayısını 7'ye yükseltti.

DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYMEK İSTİYOR

Maçın ardından attığı 2 golün sorulması üzerine konuşan Haji Wright, Dünya Kupası kadrosunda olmayı çok istediğini ifade ederek daha fazla çalışması gerektiğine şu sözlerle vurgu yaptı:

"Eğer şimdi pes edersem, şansım muhtemelen azalacak. Bunun olmasına sevindim ama şimdi bunun üzerine bir şeyler inşa etmeyi deneyebilir miyim?"

POCHETTINO ONUN İÇİN BALOGUN'U KESTİ

Bugüne kadar ileri uçta Monaco'nun santrforu Balogun'u tercih eden Pochettino ise maçın ardından yaptığı açıklamada Haji Wright'ın performansını överek, "Bir oyuncuya fırsat verdiğinizde beklediğiniz tam olark budur. Böyle bir performans sonrası Wright daha da yakın gözüküyor. Dahil olması mümkün." diye konuştu.