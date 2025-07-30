Süper Lig devleriyle anılıyordu! Nelson Semedo Wolves defterini kapattı

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Süper Lig devleriyle anılıyordu! Nelson Semedo Wolves defterini kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers Nelson Semedo'nun kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Transfer döneminin başlarında adı Süper Lig'in dev kulüpleriyle anılan Portekizli yıldız Nelson Semedo, Wolverhampton Wanderers'tan ayrıldı.

Premier Lig ekibinde 5 yıl istikrarlı şekilde forma giyen 31 yaşındaki savunmacı toplam 183 maçta Wolves forması giydikten sonra kulübüne veda ederek boşa çıktı.

Kariyerinde Benfica ve Barcelona gibi önemli takımların da formalarını giyen Semedo, sağ bek transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok Avrupa kulübünün radarında bulunuyor.

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